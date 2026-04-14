«Иногда взрываешься по мелочам». Карлос Алькарас — о контроле эмоций на корте

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о контроле эмоций на корте после своего сенсационного поражения на «Мастерсе» в Майами.

По ходу матча третьего круга в Майами Алькарас проиграл американцу Себастьяну Корде (3:6, 7:5, 3:6). Испанец обратился к команде со словами: «Я больше не могу это терпеть. Я еду домой».

«Одна из самых сложных вещей на корте — контролировать свои эмоции, и иногда взрываешься по мелочам и говоришь то, чего не думаешь. А потом осознаёшь вес слов и того, что сказал на корте. Бывают моменты, когда я прихожу мысленно истощённым и уставшим от игры, и в напряжённых матчах наступает точка, когда становится очень тяжело», — приводит слова Алькараса Marca.