Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер поблагодарил фанатов за поддержку после победы в Монте-Карло

Янник Синнер поблагодарил фанатов за поддержку после победы в Монте-Карло
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы на «Мастерсе» в Монте-Карло поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Ребята, я просто хотел сказать огромное спасибо за поддержку в эту очень, очень особенную неделю. Надеюсь, вы наслаждаетесь этим моментом, и увидимся очень, очень скоро. Чао-чао!» — поделился Синнер в социальных сетях.

В финале соревнований в Монте-Карло Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:5), 6:3. По итогам турнира спортсмены обменялись позициями в рейтинге ATP: теперь итальянец занимает лидирующую строчку, Алькарас располагается за ним с отставанием в 130 очков.

Материалы по теме
Алькарас рассказал, почему остался понаблюдать за прыжком Синнера в бассейн в Монте-Карло
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android