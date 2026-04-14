Янник Синнер поблагодарил фанатов за поддержку после победы в Монте-Карло

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после победы на «Мастерсе» в Монте-Карло поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Ребята, я просто хотел сказать огромное спасибо за поддержку в эту очень, очень особенную неделю. Надеюсь, вы наслаждаетесь этим моментом, и увидимся очень, очень скоро. Чао-чао!» — поделился Синнер в социальных сетях.

В финале соревнований в Монте-Карло Синнер обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (7:5), 6:3. По итогам турнира спортсмены обменялись позициями в рейтинге ATP: теперь итальянец занимает лидирующую строчку, Алькарас располагается за ним с отставанием в 130 очков.