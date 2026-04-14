Кори Гауфф рассказала, что ей нужно улучшить в своей игре, чтобы подняться в рейтинге

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, что ей необходимо сделать, чтобы подняться в рейтинге.

— В чём, на ваш взгляд, может быть та мелкая разница, которая поможет вам подняться на следующий уровень в рейтинге? Насколько это мотивирует?

— Да, это просто моя игра, нужно лучше выступать в ключевые моменты финалов. Есть несколько геймов в третьем сете, которые, если я их улучшу, могли бы принести победу в матче. Выиграешь матч — получишь больше очков и ближе к номеру один.

Всё сводится к игре: улучшать детали — приём, подачу, форхенд, всё. Да, я становлюсь лучше. Определённо чувствую, что прогрессирую. Просто хочу быть последовательной в этом улучшении, — сказал Гауфф на пресс-конференции.