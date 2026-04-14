«Мы точно увидим её в топе рейтинга». Кори Гауфф — о потенциале Евы Лис

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о потенциале немки Евы Лис, занимающей 78-ю строчку мирового рейтинга.

«Да, Ева Лис — отличный игрок и человек. Мы познакомились после Australian Open, и это круто. Впервые потренировались вместе. Да, она классная. Одно, что я заметила сегодня: она отлично держит заднюю линию. Стоит очень близко. Почти не ошибается. Удары суперчистые. У неё огромный потенциал.

Главное — чтобы оставалась здоровой. Но да, она может обыграть кого угодно в любой день. Она это доказала своим прорывом в Австралии и на United Cup. На United Cup тоже хорошо выступила. Думаю, как только восстановится и найдёт форму, мы точно увидим её в топе рейтинга», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

