«Осадок остался». Кузнецова — о самом обидном штрафе во время карьеры

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на новость о штрафе, выписанном Даниилу Медведеву за разбитую в ходе «Мастерса» в Монте-Карло ракетку, а также рассказала о своём наиболее обидном в карьере денежном взыскании.

«Дане Медведеву выписали штраф в размере 6000 евро за разбитую в Монте-Карло ракетку. Неприятно, конечно, но игроки знают, что чрезмерные эмоции, да ещё и в рамках телевизионной трансляции, стоят дорого.

У меня в карьере самый обидный штраф был на Уимблдоне, но не за ракетку, а за… «коучинг». Мне выписали 1500 фунтов просто за то, что мой тренер Карлос подбадривал меня на испанском словом Vamos. Хорошо, что сейчас в подобных моментах до абсурда не доходит, потому что коучинг разрешили. Но в том эпизоде никаких подсказок не было, из-за чего было досадно. После матча штраф уменьшили на 500 фунтов, но осадок остался», — написала Кузнецова у себя в телеграм-канале.