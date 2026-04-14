Вавринка — о значимости тренера Нормана: он превратился в очень близкого мне человека

107-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка, проводящий последний сезон в туре, высказался о роли в его карьере тренера Магнуса Нормана.

«Иметь возможность завершить карьеру рядом с ним – это что-то невероятное для меня. Мы сотрудничаем уже более 13 лет. Он был впечатляющим игроком и уже стал великим тренером с разными теннисистами. Когда он согласился стать частью моей команды, я очень обрадовался. Мы так многого достигли вместе, я выиграл с ним все свои самые крупные титулы. Он помогал мне все эти годы дойти до пика, стать лучшим.

Для меня важно смочь закончить этот путь, последний год в туре, вместе с ним: мы по-прежнему хорошо работаем вместе. Он превратился в очень близкого мне человека и друга, и прекрасно иметь его рядом с собой», — приводит слова Вавринки Punto de Break.