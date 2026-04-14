Алекс де Минор вышел во второй круг турнира в Барселоне, обыграв Себастьяна Офнера
Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). На старте соревнований он обыграл австрийца Себастьяна Офнера (86-й в рейтинге) со счётом 7:6 (9:7), 6:4.
Барселона. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 12:10 МСК
Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках де Минор два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Офнера ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.
Во втором круге соревнований в Барселоне Алекс де Минор сыграет с сербским теннисистом Хамадом Меджедовичем.
