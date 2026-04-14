Алекс де Минор — Себастьян Офнер: результат матча 14 апреля, счёт 2:0, 1-й круг турнира в Барселоне

Алекс де Минор вышел во второй круг турнира в Барселоне, обыграв Себастьяна Офнера
Седьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). На старте соревнований он обыграл австрийца Себастьяна Офнера (86-й в рейтинге) со счётом 7:6 (9:7), 6:4.

Барселона. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 12:10 МСК
Алекс де Минор
7
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 9 		6
6 7 		4
         
Себастьян Офнер
86
Австрия
Себастьян Офнер
С. Офнер

Встреча продолжалась 1 час 45 минут. В её рамках де Минор два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из одного заработанного. На счету Офнера ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух заработанных.

Во втором круге соревнований в Барселоне Алекс де Минор сыграет с сербским теннисистом Хамадом Меджедовичем.

