Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анна Блинкова — Доминика Шалькова: результат матча 14 апреля, счёт 0:2, 1-й круг турнира в Руане

Анна Блинкова проиграла на старте турнира WTA-250 в Руане
Комментарии

91-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). В первом круге она уступила лаки-лузеру Доминике Шальковой из Чехии (123-я в рейтинге) со счётом 5:7, 1:6.

14 апреля 2026, вторник. 12:40 МСК
Анна Блинкова
91
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
0 : 2
1 2
         
5 		1
7 		6
         
Доминика Шалькова
123
Чехия
Доминика Шалькова
Д. Шалькова

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Блинкова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Шальковой один эйс, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Во втором круге турнира в Руане Шалькова встретится с победительницей встречи Татьяна Мария (Германия) — Эльза Жакемо (Франция).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android