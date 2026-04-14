Анна Блинкова проиграла на старте турнира WTA-250 в Руане

91-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Руане (Франция). В первом круге она уступила лаки-лузеру Доминике Шальковой из Чехии (123-я в рейтинге) со счётом 5:7, 1:6.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Блинкова один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Шальковой один эйс, две двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Во втором круге турнира в Руане Шалькова встретится с победительницей встречи Татьяна Мария (Германия) — Эльза Жакемо (Франция).