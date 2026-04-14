Cтэн Вавринка высказался о противостоянии Синнера и Алькараса

104-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка высказался о соперничестве первой и второй ракеток мира Янника Синнера и Карлоса Алькараса. Он ответил, есть ли сейчас кто-то из игроков, кто смотрит на этих лидеров с такой же уверенностью и дерзостью, как Вавринка ранее смотрел на противостояние «Большой тройки».

«Прямо сейчас – нет. На сегодняшний день Синнер и Алькарас поделили между собой плюс-минус все крупные титулы. Они показывали лучший теннис в важные моменты. Расстояние между ними двумя и остальными очень велика сейчас. Посмотрим, как другие будут стараться улучшаться. Рано или поздно придёт кто-то, кто будет способен выигрывать турниры «Большого шлема». Произойдёт это через год? Через пять лет? Мы не знаем, но будет зрелищно на это посмотреть», — цитирует Вавринку Punto de Break.

Материалы по теме
Синнер — новый чемпион Монте-Карло! Победил Алькараса и снова стал первой ракеткой мира
Синнер — новый чемпион Монте-Карло! Победил Алькараса и снова стал первой ракеткой мира
Комментарии
