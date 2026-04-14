Андреева — о победе в Линце: на расслабоне, потому что Кончиты Мартинес там не было

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями от победы на турнире WTA-500 в Линце (Австрия), а также рассказала о дистанционной поддержке своего тренера Кончиты Мартинес.

«Хотела поделиться с вами своими эмоциями о победе в Линце. Честно говоря, мы на этот турнир не планировали ехать, но в последний момент всё-таки решили, и нам смогли помочь, дали уайлд-кард, за это я тоже очень благодарна. Турнир получился очень атмосферный, на расслабоне, потому что Кончиты там не было. Я туда поехала вместе со своим спаррингом Лёшей и с папой. Вроде получилось неплохо, потому что турнир-то я выиграла. Сейчас думаю, надо с собой Кончиту возить или нет (смеётся), но я, конечно, шучу. Она со мной была на связи 24/7, давала мне планы на игру. Очень рада, что получилось выиграть. Знала, что Настя очень непростой игрок, я с ней тренировалась пару дней до начала турнира. Заметила, что она начала играть очень агрессивно. Очень рада, что смогла перебороть её, себя и выиграть титул», — сказала Андреева для телеграм-канала «Больше!».