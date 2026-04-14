Вавринка рассказал, почему считает поражение в Барселоне особенно болезненным

104-я ракетка мира швейцарский теннисист Стэн Вавринка, уступивший в первом круге «пятисотника» в Барселоне британцу Кэмерону Норри, ответил, почему это поражение является для него особенно болезненным.

Барселона. 1-й круг
13 апреля 2026, понедельник. 17:10 МСК
Кэмерон Норри
24
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 5 6
4 		7 7 4
         
Стэн Вавринка
107
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка

«Это поражение болезненно, потому что я осознаю, что это мой последний год на этом турнире. Всё, что касается этого турнира, особенное. Здесь, в Барселоне, я очень вырос в плане тенниса. Я провёл значимую часть юности, играя здесь и глядя на великих испанских игроков, учась у них.

Это [место] всегда было очень важным и особенным для меня, и поэтому покидать его непросто. Я вырос на грунте и всегда буду благодарен за время, проведённое в Испании, и буду мечтать о том, чтобы вернуться сюда, наблюдать за предсезонными тренировками Мойи или Косты. У меня великолепные воспоминания о молодости, проведённой здесь, в Испании», — приводит слова Вавринки Punto de Break.

