Каролина Мухова обыграла Александру Саснович в первом круге турнира в Штутгарте
12-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В первом круге соревнований она обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович (111-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4.
Штутгарт. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 13:40 МСК
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Мухова пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Саснович два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
Во втором круге соревнований в Штутгарте Мухова сыграет с победительницей матча Элиса Мертенс (Бельгия) — Элла Зайдель (Германия).
Материалы по теме
