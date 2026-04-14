Каролина Мухова обыграла Александру Саснович в первом круге турнира в Штутгарте

12-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В первом круге соревнований она обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович (111-я в рейтинге) со счётом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. В её рамках Мухова пять раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Саснович два эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

Во втором круге соревнований в Штутгарте Мухова сыграет с победительницей матча Элиса Мертенс (Бельгия) — Элла Зайдель (Германия).