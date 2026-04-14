Рублёв — Навоне: текстовая онлайн-трансляция первого круга турнира в Барселоне

Сегодня, 14 апреля, на грунтовых кортах Барселоны (Испания) продолжится теннисный турнир категории ATP-500. 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв в первом круге соревнований сыграет с представителем Аргентины Мариано Навоне, который занимает 44-ю строчку мирового рейтинга. Начало матча запланировано на 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Андрей Рублёв — Мариано Навоне. Теннисисты впервые сыграют друг с другом.

Турнир в Барселоне проходит с 13 по 19 апреля. Действующий чемпион соревнований — датчанин Хольгер Руне. В прошлогоднем финале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счётом 7:6 (8:6), 6:2.