Лоренцо Музетти вышел во второй круг турнира ATP-500 в Барселоне
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). На старте он обыграл испанца Мартина Ландалус-Лакамбру (101-й в рейтинге) со счётом 7:5, 6:2.
Барселона. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 14:10 МСК
101
Мартин Ландалус-Лакамбра
Окончен
0 : 2
Лоренцо Музетти
Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Музетти три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Ландалус-Лакамбры один эйс, четыре двойные ошибки и один брейк-пойнт из трёх заработанных.
Во втором круге турнира в Барселоне Лоренцо Музетти сыграет с французским теннисистом Корентеном Муте (31-й в рейтинге).
