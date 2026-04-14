Лоренцо Музетти вышел во второй круг турнира ATP-500 в Барселоне

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). На старте он обыграл испанца Мартина Ландалус-Лакамбру (101-й в рейтинге) со счётом 7:5, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 27 минут. В её рамках Музетти три раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Ландалус-Лакамбры один эйс, четыре двойные ошибки и один брейк-пойнт из трёх заработанных.

Во втором круге турнира в Барселоне Лоренцо Музетти сыграет с французским теннисистом Корентеном Муте (31-й в рейтинге).