Музетти оценил уровень тенниса в Италии, сравнив его с результатами сборной по футболу

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высоко оценил уровень популярности и развития тенниса в Италии, сравнив его с результатами футбольной сборной своей страны за последнее время.

«То, чего мы не испытываем в футболе (вероятно, Музетти имел в виду невыход сборной Италии по футболу на чемпионат мира – 2026. – Прим. «Чемпионата»), можем испытать в теннисе. Движение итальянского тенниса в последние годы, начиная с Синнера как лидера нового поколения, выдалось очень-очень хорошим. Тот факт, что я являюсь частью этого движения, заставляет меня гордиться, потому что я вижу мальчишек и девчонок, начинающих играть в теннис, глядя на эту реальность. Три победы на Кубке Дэвиса, две – на Билли Джин Кинг, результаты Янника Синнера, Жасмин Паолини немного пробудили теннис в Италии. То, что произошло в Испании 10 лет назад, сейчас происходит в Италии, и это прекрасно», — приводит слова Музетти AS.

