Александр Зверев с победы стартовал на турнире ATP-500 в Мюнхене, одолев Кецмановича
Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). В первом круге соревнований он обыграл серба Миомира Кецмановича (58-й в рейтинге) со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:2).
Мюнхен. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 14:05 МСК
Александр Зверев
Миомир Кецманович
Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. Зверев 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кецмановича один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Далее Зверев, который является действующим чемпионом соревнований, встретится с канадским теннисистом Габриэлем Диалло. Турнир в Мюнхене проходит с 13 по 19 апреля.
