Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Зверев — Миомир Кецманович: результат матча 14 апреля, счёт 2:1, 1-й круг турнира в Мюнхене

Александр Зверев с победы стартовал на турнире ATP-500 в Мюнхене, одолев Кецмановича
Комментарии

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Мюнхене (Германия). В первом круге соревнований он обыграл серба Миомира Кецмановича (58-й в рейтинге) со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:2).

Мюнхен. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 14:05 МСК
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 7
3 		6 6 2
         
Миомир Кецманович
58
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович

Встреча продолжалась 2 часа 18 минут. Зверев 12 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Кецмановича один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Далее Зверев, который является действующим чемпионом соревнований, встретится с канадским теннисистом Габриэлем Диалло. Турнир в Мюнхене проходит с 13 по 19 апреля.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android