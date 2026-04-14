Каспер Рууд назвал любимых футболистов из разных стран мира

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд принял участие в съёмке видеоролика, где должен был выбрать любимого футболиста из предложенной страны.

– Я называю страну, а тебе нужно назвать своего любимого футболиста из этой страны. Начнём с Норвегии.

– Я выберу Йона Арне Риисе.

– Германия.

– Тони Кроос.

– Испания.

– [Карлес] Пуйоль.

– Аргентина.

– Месси.

– Италия.

– В Италии я бы остановился на [Джаналуиджи] Буффоне.

– Англия.

– Гарри Кейн.

– Бразилия.

– Роналдиньо.

– Франция.

– Беру [Зинедина] Зидана, — сказал Рууд в видео, опубликованном аккаунтом BB Tennis в соцсети.

Накануне Рууд принял участие в «Мастерсе» в Монте-Карло, где снялся по ходу матча третьего круга с Феликсом Оже-Альяссимом.