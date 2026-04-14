Главная Теннис Новости

Каспер Рууд назвал любимых футболистов из разных стран мира

12-я ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд принял участие в съёмке видеоролика, где должен был выбрать любимого футболиста из предложенной страны.

– Я называю страну, а тебе нужно назвать своего любимого футболиста из этой страны. Начнём с Норвегии.
– Я выберу Йона Арне Риисе.

– Германия.
– Тони Кроос.

– Испания.
– [Карлес] Пуйоль.

– Аргентина.
– Месси.

– Италия.
– В Италии я бы остановился на [Джаналуиджи] Буффоне.

– Англия.
– Гарри Кейн.

– Бразилия.
– Роналдиньо.

– Франция.
– Беру [Зинедина] Зидана, — сказал Рууд в видео, опубликованном аккаунтом BB Tennis в соцсети.

Накануне Рууд принял участие в «Мастерсе» в Монте-Карло, где снялся по ходу матча третьего круга с Феликсом Оже-Альяссимом.

