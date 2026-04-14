Карен Хачанов проиграл на старте турнира ATP-500 в Барселоне
14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти во второй круг турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В первом круге он проиграл аргентинцу Камило Уго Карабельи (64-й в рейтинге) со счётом 3:6, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Хачанов два раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта. На счету Карабельи три эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Во втором круге соревнований в Барселоне Камило Уго Карабельи сыграет с испанцем Рафаэлем Ходаром.
Турнир в Барселоне проходит с 13 по 19 апреля. Действующий чемпион соревнований — датчанин Хольгер Руне.
