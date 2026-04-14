Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Музетти — о своей игре на грунте: если нахожусь в лучшей форме, могу доставить хлопот

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти положительно оценил свой успех на грунтовых турнирах в сезоне-2025 и заявил, что при условии своей хорошей формы на этом покрытии может стать препятствием для любого из соперников.

«В прошлом году, мне кажется, сезон на грунте был потрясающим. Думаю, финал в Монте-Карло мне подарил достаточно уверенности, чтобы понимать, как играть на грунте и показывать свой лучший теннис. И на «Ролан Гаррос» я сыграл на высоком уровне, дойдя до полуфинала с Алькарасом. Если я нахожусь в своей лучшей форме, на грунтовом покрытии могу доставить хлопот кому угодно.

Непобедимых нет. Понятное дело, что Синнера и Алькараса наиболее сложно обыграть, за последние два года они выиграли всё что можно. Но думаю, что всегда есть минимальный шанс, надеюсь, у меня он будет», — приводит слова Музетти AS.

