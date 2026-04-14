Карен Хачанов проиграл пять последних матчей из шести
Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов проиграл пять последних матчей из шести на уровне ATP.
Сегодня, 14 апреля, Хачанов (4) со счётом 3:6, 4:6 проиграл 64-й ракетке мира из Аргентины Камило Уго Карабельи в первом круге грунтового турнира ATP-500 в Барселоне (Испания).
Нельзя не отметить, что это третье поражение Хачанова подряд. Причём в двух матчах из трёх россиянин проиграл сопернику, не входившему в топ-50 мирового рейтинга.
Хачанов потерял уже два места в лайв-рейтинге ATP (16-я строчка) из-за поражения на старте Барселоны. В прошлом году на этом турнире Карен дошёл до полуфинала.
