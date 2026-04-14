Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хачанов в гневе разбил ракетку во время проигранного матча на старте турнира в Барселоне

Хачанов в гневе разбил ракетку во время проигранного матча на старте турнира в Барселоне
Комментарии

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в гневе сломал ракетку во время матча с 64-й ракеткой мира из Аргентины Камило Уго Карабельи в первом круге грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

Барселона. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 15:10 МСК
Камило Уго Карабельи
64
Аргентина
Камило Уго Карабельи
К. Уго Карабельи
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		4
         
Карен Хачанов
14
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Инцидент произошёл во втором сете, при счёте 4:4 (0:30) Хачанов проиграл очередной розыгрыш на своей подаче.

Фото: скриншот из трансляции

Фото: скриншот из трансляции

Сегодня, 14 апреля, Хачанов (4) со счётом 3:6, 4:6 проиграл Карабельи.

Нельзя не отметить, что это третье поражение Хачанова подряд. Причём в двух матчах из трёх россиянин проиграл сопернику, не входившему в топ-50 мирового рейтинга.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android