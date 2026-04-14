Хачанов в гневе разбил ракетку во время проигранного матча на старте турнира в Барселоне

Серебряный призёр Олимпиады-2020 в одиночном разряде, 14-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов в гневе сломал ракетку во время матча с 64-й ракеткой мира из Аргентины Камило Уго Карабельи в первом круге грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

Инцидент произошёл во втором сете, при счёте 4:4 (0:30) Хачанов проиграл очередной розыгрыш на своей подаче.

Фото: скриншот из трансляции

Сегодня, 14 апреля, Хачанов (4) со счётом 3:6, 4:6 проиграл Карабельи.

Нельзя не отметить, что это третье поражение Хачанова подряд. Причём в двух матчах из трёх россиянин проиграл сопернику, не входившему в топ-50 мирового рейтинга.