Арина Соболенко в ярком образе украсила обложку Esquire

Арина Соболенко в ярком образе украсила обложку Esquire
Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко дала интервью журналу Esquire, а также приняла участие в фотосессии, украсив обложку издания.

«Спасибо, что пригласили, и не стесняйтесь прислать мне это пальто», — подписала своё фото на обложке Соболенко.

В аннотации статьи про Соболенко говорится: «Лучшая теннисистка мира известна своей страстью, которая порой перерастает в ярость. По мере того как она совершенствует свою способность расслабляться, каким-то образом становится ещё лучше».

Соболенко проводит 78-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира. Серия Соболенко – 11-я в истории по длительности.

Соболенко пока не начала сезон на грунтовом покрытии. Арина ранее снялась с турнира категории WTA-500 в Штутгарте, который пройдёт с 13 по 19 апреля.

Почему они лучшие в мире. Подробный разбор игры Соболенко и Рыбакиной
Почему они лучшие в мире. Подробный разбор игры Соболенко и Рыбакиной
