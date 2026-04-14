Бублик проиграл 166-й ракетке мира на старте турнира ATP-500 в Мюнхене

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик неудачно выступил на грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).

Бублик (3) потерпел поражение на старте соревнований. В первом круге Александр со счётом 4:6, 2:6 проиграл 166-й ракетке мира из Словении Алексу Молчану (Q).

Встреча Бублика с Молчаном продлилась 1 час и 6 минут. Бублик шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Молчана шесть эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующим соперником Молчана в Мюнхене станет 56-я ракетка мира из Германии Даниэль Альтмайер.