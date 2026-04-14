Александр Бублик — Алекс Молчан: результат матча 14 апреля 2026, счет 0:2, первый круг турнира в Мюнхене

Бублик проиграл 166-й ракетке мира на старте турнира ATP-500 в Мюнхене
11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик неудачно выступил на грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).

Мюнхен. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 16:40 МСК
Алекс Молчан
166
Словакия
Алекс Молчан
А. Молчан
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Александр Бублик
11
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик

Бублик (3) потерпел поражение на старте соревнований. В первом круге Александр со счётом 4:6, 2:6 проиграл 166-й ракетке мира из Словении Алексу Молчану (Q).

Встреча Бублика с Молчаном продлилась 1 час и 6 минут. Бублик шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Молчана шесть эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Следующим соперником Молчана в Мюнхене станет 56-я ракетка мира из Германии Даниэль Альтмайер.

Календарь турнира ATP-500 в Мюнхене
Сетка турнира ATP-500 в Мюнхене
Материалы по теме
Рублёв стартует в Барселоне! Алькарас уже победил, ждём Шнайдер в Штутгарте. LIVE
Live
Рублёв стартует в Барселоне! Алькарас уже победил, ждём Шнайдер в Штутгарте. LIVE
