Бублик проиграл 166-й ракетке мира на старте турнира ATP-500 в Мюнхене
11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик неудачно выступил на грунтовом турнире категории ATP-500 в Мюнхене (Германия).
Мюнхен. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 16:40 МСК
Алекс Молчан
Александр Бублик
Бублик (3) потерпел поражение на старте соревнований. В первом круге Александр со счётом 4:6, 2:6 проиграл 166-й ракетке мира из Словении Алексу Молчану (Q).
Встреча Бублика с Молчаном продлилась 1 час и 6 минут. Бублик шесть раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Молчана шесть эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.
Следующим соперником Молчана в Мюнхене станет 56-я ракетка мира из Германии Даниэль Альтмайер.
Материалы по теме
