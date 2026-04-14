Екатерина Александрова с уверенной победы начала турнир WTA-500 в Штутгарте

13-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче первого круга Александрова (8) со счётом 6:4, 6:2 обыграла 224-ю ракетку мира из Чехии Габриэлу-Андреу Кнутсон (Q).

Встреча Александровой с Кнутсон продлилась 1 час и 4 минуты. В её рамках россиянка семь раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету чешки четыре эйса, шесть двойных ошибок и два нереализованных брейк-пойнта.

Следующей соперницей Александровой в Штутгарте станет победительница матча Чжан Шуай (Китай) — Линда Носкова (Чехия).