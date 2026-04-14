Арина Соболенко призналась, что её утомляют «скучные люди»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, что особенно утомительно для неё в жизни.

– Что тебя утомляет?

– Скучные люди, которых у меня нет рядом. Предсезонный период довольно утомителен и труден. Каждый день одно и то же, тяжёлая работа, ты очень устаёшь и не можешь развлекаться, — приводит слова Соболенко Esquire.

Соболенко проводит 78-ю неделю подряд в статусе первой ракетки мира. Серия Соболенко – 11-я в истории по длительности.

Соболенко пока не начала сезон на грунтовом покрытии. Арина ранее снялась с турнира категории WTA-500 в Штутгарте, который пройдёт с 13 по 19 апреля.