Теннис Новости

Карлос Алькарас испытывает сильную боль в кисти по ходу стартового матча в Барселоне

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас испытывает проблемы с правой кистью по ходу стартового матча на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Теннисист вызывал на корт физиотерапевта.

Барселона. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 17:10 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Отто Виртанен
130
Финляндия
Отто Виртанен
О. Виртанен

Фото: скриншот из трансляции

Как сообщает журналист Хосе Морон, Алькарас делал неестественные жесты кистью с самого начала матча. Своей команде Карлос якобы сказал, что при одном отбивании мяча он почувствовал сильную боль в правом предплечье. После этого момента ему больно каждый раз, когда он бьёт справа.

Отметим, боль пока не мешает Алькарасу в самом матче. Карлос ведёт со счётом 6:4, 3:1 у представителя Финляндии Отто Виртанена (130-я ракетка мира).

