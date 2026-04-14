Карлос Алькарас испытывает сильную боль в кисти по ходу стартового матча в Барселоне
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас испытывает проблемы с правой кистью по ходу стартового матча на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Теннисист вызывал на корт физиотерапевта.
Барселона. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 17:10 МСК
Фото: скриншот из трансляции
Как сообщает журналист Хосе Морон, Алькарас делал неестественные жесты кистью с самого начала матча. Своей команде Карлос якобы сказал, что при одном отбивании мяча он почувствовал сильную боль в правом предплечье. После этого момента ему больно каждый раз, когда он бьёт справа.
Отметим, боль пока не мешает Алькарасу в самом матче. Карлос ведёт со счётом 6:4, 3:1 у представителя Финляндии Отто Виртанена (130-я ракетка мира).
