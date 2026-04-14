Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас — Отто Виртанен, результат матча 14 апреля 2026, счет 2:0, 1-й круг турнира в Барселоне

Карлос Алькарас уверенно обыграл квалифаера в первом круге турнира в Барселоне
Комментарии

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

Барселона. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 17:10 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Отто Виртанен
130
Финляндия
Отто Виртанен
О. Виртанен

В матче первого круга Алькарас (1) со счётом 6:4, 6:2 обыграл 130-ю ракетку мира из Финляндии Отто Виртанена (Q).

Встреча Алькараса с Виртаненом продлилась 1 час и 25 минут. В её рамках Карлос ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Отто ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Следующим соперником Алькараса в Барселоне станет 47-я ракетка мира из Чехии Томаш Махач.

Карлос Алькарас испытывает сильную боль в кисти по ходу стартового матча в Барселоне
Сетка турнира ATP-500 в Барселоне
Календарь турнира ATP-500 в Барселоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android