Карлос Алькарас уверенно обыграл квалифаера в первом круге турнира в Барселоне

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче первого круга Алькарас (1) со счётом 6:4, 6:2 обыграл 130-ю ракетку мира из Финляндии Отто Виртанена (Q).

Встреча Алькараса с Виртаненом продлилась 1 час и 25 минут. В её рамках Карлос ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Отто ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

Следующим соперником Алькараса в Барселоне станет 47-я ракетка мира из Чехии Томаш Махач.