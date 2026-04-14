Карлос Алькарас уверенно обыграл квалифаера в первом круге турнира в Барселоне
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
Барселона. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 17:10 МСК
В матче первого круга Алькарас (1) со счётом 6:4, 6:2 обыграл 130-ю ракетку мира из Финляндии Отто Виртанена (Q).
Встреча Алькараса с Виртаненом продлилась 1 час и 25 минут. В её рамках Карлос ни разу не подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Отто ни одного эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.
Следующим соперником Алькараса в Барселоне станет 47-я ракетка мира из Чехии Томаш Махач.
Материалы по теме
Материалы по теме
