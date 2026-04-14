Россиянка Алина Чараева потерпела поражение в первом круге турнира WTA-250 в Руане
130-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева не смогла пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция).
Руан. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 16:30 МСК
Элизабетта Коччаретто
2 : 1
Алина Чараева
В матче первого круга Чараева (Q) со счётом 3:6, 6:4, 2:6 проиграла 41-й ракетке мира из Италии Элизабетте Коччаретто (7).
Встреча Чараевой с Коччаретто продлилась 2 часа и 13 минут. В её рамках Алина один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Элизабетты два эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Следующей соперницей Коччаретто в Руане станет 19-летняя украинка Вероника Подрез (Q).
