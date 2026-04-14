Главная Теннис Новости

Алина Чараева — Элизабетта Коччаретто, результат матча 14 апреля 2026, счет 1:2,1-й круг турнира в Руане

Россиянка Алина Чараева потерпела поражение в первом круге турнира WTA-250 в Руане
Комментарии

130-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева не смогла пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Руане (Франция).

Руан. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 16:30 МСК
Элизабетта Коччаретто
41
Италия
Элизабетта Коччаретто
Э. Коччаретто
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
3 		6 2
         
Алина Чараева
130
Россия
Алина Чараева
А. Чараева

В матче первого круга Чараева (Q) со счётом 3:6, 6:4, 2:6 проиграла 41-й ракетке мира из Италии Элизабетте Коччаретто (7).

Встреча Чараевой с Коччаретто продлилась 2 часа и 13 минут. В её рамках Алина один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Элизабетты два эйса, три двойные ошибки и 7 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Следующей соперницей Коччаретто в Руане станет 19-летняя украинка Вероника Подрез (Q).

Сетка турнира WTA-250 в Руане
Календарь турнира WTA-250 в Руане
