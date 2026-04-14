Алькарас — о боли в кисти: мне нужно бы сделать перерыв, но Барселона — особенное место

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своих проблемах с правой кистью по ходу стартового матча на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Теннисист вызывал на корт физиотерапевта и жаловался команде на сильную боль.

«Физиотерапевт проведёт обследование, но думаю, что ничего серьёзного, я смогу выйти на корт в четверг.

Не боюсь признаться, что, возможно, именно на этой неделе мне стоит отдохнуть. В первую неделю мы играли «Мастерс», затем нас ждут Мадрид и Рим, после – «Ролан Гаррос». Мне действительно нужно бы сделать перерыв, но Барселона – особенное для меня место», — сказал Алькарас в интервью на корте.