Алькарас — о боли в кисти: мне нужно бы сделать перерыв, но Барселона — особенное место
Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своих проблемах с правой кистью по ходу стартового матча на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания). Теннисист вызывал на корт физиотерапевта и жаловался команде на сильную боль.
Барселона. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 17:10 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
|6
Отто Виртанен
О. Виртанен
«Физиотерапевт проведёт обследование, но думаю, что ничего серьёзного, я смогу выйти на корт в четверг.
Не боюсь признаться, что, возможно, именно на этой неделе мне стоит отдохнуть. В первую неделю мы играли «Мастерс», затем нас ждут Мадрид и Рим, после – «Ролан Гаррос». Мне действительно нужно бы сделать перерыв, но Барселона – особенное для меня место», — сказал Алькарас в интервью на корте.
