Арина Соболенко рассказала о самом ценном совете, который ей дал отец

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о самом ценном уроке, который ей преподнёс отец. Сергея Соболенко не стало в 2019 году.

– Твой отец познакомил тебя с теннисом, когда тебе было шесть лет. Какой самый важный урок он тебе преподал?
– Оставаться сильной несмотря ни на что, быть позитивной несмотря ни на что, получать удовольствие от жизни несмотря ни на что. Он не осознавал, что подаёт хороший пример, потому что сам переживал немало взлётов и падений. Он всегда боролся, именно поэтому у меня на корте такой сильный боевой дух, — приводит слова Соболенко Esquire.

