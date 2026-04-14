Андрей Рублёв с победы в двух сетах стартовал на турнире ATP-500 в Барселоне

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В матче первого круга Рублёв (5) со счётом 6:4, 7:5 обыграл 44-ю ракетку мира из Аргентины Мариано Навоне.

Встреча Рублёва с Навоне продлилась 1 час и 49 минут. В её рамках Андрей один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету его соперника один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Рублёва в Барселоне станет 66-я ракетка мира итальянец Лоренцо Сонего.