Андрей Рублёв с победы в двух сетах стартовал на турнире ATP-500 в Барселоне
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
Барселона. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 19:00 МСК
44
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|5
|
|7
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
В матче первого круга Рублёв (5) со счётом 6:4, 7:5 обыграл 44-ю ракетку мира из Аргентины Мариано Навоне.
Встреча Рублёва с Навоне продлилась 1 час и 49 минут. В её рамках Андрей один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету его соперника один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.
Следующим соперником Рублёва в Барселоне станет 66-я ракетка мира итальянец Лоренцо Сонего.
