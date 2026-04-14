Андрей Рублёв — Мариано Навоне, результат матча 14 апреля 2026, счёт 2:0, 1-й круг турнира в Барселоне

Андрей Рублёв с победы в двух сетах стартовал на турнире ATP-500 в Барселоне
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

Барселона. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 19:00 МСК
Мариано Навоне
44
Аргентина
Мариано Навоне
М. Навоне
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		5
6 		7
         
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

В матче первого круга Рублёв (5) со счётом 6:4, 7:5 обыграл 44-ю ракетку мира из Аргентины Мариано Навоне.

Встреча Рублёва с Навоне продлилась 1 час и 49 минут. В её рамках Андрей один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету его соперника один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.

Следующим соперником Рублёва в Барселоне станет 66-я ракетка мира итальянец Лоренцо Сонего.

Сетка турнира ATP-500 в Барселоне
Календарь турнира ATP-500 в Барселоне
