Андрей Рублёв обошёл Роджера Федерера по числу побед на турнирах ATP-500
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел на четвёртое место в истории по количеству побед в матчах на турнирах категории ATP-500 (с 2009 года, момента основания формата).
Сегодня, 14 апреля, на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания) в матче первого круга Рублёв (5) со счётом 6:4, 7:5 обыграл 44-ю ракетку мира из Аргентины Мариано Навоне. Для россиянина эта победа стала 112-й в карьере на турнирах ATP-500.
Барселона. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 19:00 МСК
Победа над Навоне позволила Рублёву обойти легендарного швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на турнирах ATP-500 и занять четвёртое место.
Лидеры по количеству побед на турнирах ATP-500 (c 2009 года):
- Рафаэль Надаль (Испания) – 121 матч.
- Александр Зверев (Германия) – 117.
- Давид Феррер (Испания) – 116.
- Андрей Рублёв (Россия) – 112.
- Роджер Федерер (Швейцария) – 111.
Комментарии
- 14 апреля 2026
-
21:18
-
20:52
-
20:21
-
19:16
-
18:48
-
18:39
-
18:21
-
18:11
-
17:53
-
17:50
-
17:41
-
17:28
-
17:09
-
16:48
-
16:29
-
16:25
-
16:21
-
15:58
-
15:42
-
15:30
-
15:03
-
14:57
-
14:49
-
14:01
-
13:59
-
13:54
-
13:45
-
13:42
-
13:23
-
12:59
-
12:56
-
12:45
-
12:35
-
11:54
-
11:50