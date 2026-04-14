Андрей Рублёв обошёл Роджера Федерера по числу побед на турнирах ATP-500

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел на четвёртое место в истории по количеству побед в матчах на турнирах категории ATP-500 (с 2009 года, момента основания формата).

Сегодня, 14 апреля, на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания) в матче первого круга Рублёв (5) со счётом 6:4, 7:5 обыграл 44-ю ракетку мира из Аргентины Мариано Навоне. Для россиянина эта победа стала 112-й в карьере на турнирах ATP-500.

Победа над Навоне позволила Рублёву обойти легендарного швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на турнирах ATP-500 и занять четвёртое место.

Лидеры по количеству побед на турнирах ATP-500 (c 2009 года):

  1. Рафаэль Надаль (Испания) – 121 матч.
  2. Александр Зверев (Германия) – 117.
  3. Давид Феррер (Испания) – 116.
  4. Андрей Рублёв (Россия) – 112.
  5. Роджер Федерер (Швейцария) – 111.
