Андрей Рублёв обошёл Роджера Федерера по числу побед на турнирах ATP-500

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел на четвёртое место в истории по количеству побед в матчах на турнирах категории ATP-500 (с 2009 года, момента основания формата).

Сегодня, 14 апреля, на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания) в матче первого круга Рублёв (5) со счётом 6:4, 7:5 обыграл 44-ю ракетку мира из Аргентины Мариано Навоне. Для россиянина эта победа стала 112-й в карьере на турнирах ATP-500.

Победа над Навоне позволила Рублёву обойти легендарного швейцарца Роджера Федерера по количеству побед на турнирах ATP-500 и занять четвёртое место.

Лидеры по количеству побед на турнирах ATP-500 (c 2009 года):