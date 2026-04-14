Рублёва вывел из себя выкрик «браво!» из толпы во время матча в Барселоне

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не сдержал эмоций по ходу матча первого круга на грунтовом турнире категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

Рублёв (5) на старте соревнований встречался с 44-й ракеткой мира из Аргентины Мариано Навоне. Андрей обыграл его со счётом 6:4, 7:5.

По ходу матча Рублёва вывел из себя выкрик из толпы «браво!», который последовал после того, как россиянин ударил в аут. «Что браво, #####?! Что браво, #####!?» — громко проговорил Андрей.

Следующим соперником Рублёва в Барселоне станет 66-я ракетка мира итальянец Лоренцо Сонего.