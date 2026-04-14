Паула Бадоса потерпела поражение от Евы Лис в первом круге турнира в Штутгарте

Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Паула Бадоса — Ева Лис: результат матча 14 апреля 2026, счет 1:2, 1-й круг турнира в Штутгарте

Комментарии

Бывшая вторая ракетка мира (ныне 106-я) испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

Штутгарт. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 19:55 МСК
Ева Лис
78
Германия
Ева Лис
Е. Лис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 6
6 		5 4
         
Паула Бадоса
106
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

В матче первого круга Бадоса (WC) со счётом 6:2, 5:7, 4:6 проиграла 78-й ракетке мира из Германии Еве Лис (WC).

Встреча Бадосы и Лис продлилась 2 часа и 16 минут. В её рамках Паула шесть раз подала навылет, допустила 15 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Евы ни одного эйса, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей Лис в Штутгарте станет седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина (4).

Календарь турнира WTA-500 в Штутгарте
Сетка турнира WTA-500 в Штутгарте
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android