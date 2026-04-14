Паула Бадоса потерпела поражение от Евы Лис в первом круге турнира в Штутгарте
Бывшая вторая ракетка мира (ныне 106-я) испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
Штутгарт. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 19:55 МСК
Ева Лис
Паула Бадоса
В матче первого круга Бадоса (WC) со счётом 6:2, 5:7, 4:6 проиграла 78-й ракетке мира из Германии Еве Лис (WC).
Встреча Бадосы и Лис продлилась 2 часа и 16 минут. В её рамках Паула шесть раз подала навылет, допустила 15 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Евы ни одного эйса, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.
Следующей соперницей Лис в Штутгарте станет седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина (4).
