Паула Бадоса потерпела поражение от Евы Лис в первом круге турнира в Штутгарте

Бывшая вторая ракетка мира (ныне 106-я) испанская теннисистка Паула Бадоса не смогла пробиться во второй круг грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче первого круга Бадоса (WC) со счётом 6:2, 5:7, 4:6 проиграла 78-й ракетке мира из Германии Еве Лис (WC).

Встреча Бадосы и Лис продлилась 2 часа и 16 минут. В её рамках Паула шесть раз подала навылет, допустила 15 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Евы ни одного эйса, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Следующей соперницей Лис в Штутгарте станет седьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина (4).