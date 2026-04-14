Алькарас: возможно, слишком много времени сижу в соцсетях. Происходящее там меня задевает

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после успешного старта на грунтовом турнире категории WTA-500 в Барселоне признался, что комментарии пользователей в социальных сетях зачастую оказывают на него влияние.

«Возможно, слишком много времени провожу в соцсетях, происходящее там меня задевает. Все мы люди, и некоторые комментарии заставляют сомневаться в своих силах, а поражения – думать, достаточно ли ты хорош. В такие моменты важно иметь рядом правильных людей, мне повезло, у меня есть моя семья и замечательная команда», — приводит слова Алькараса AS.