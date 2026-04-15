Арина Соболенко: я стала чаще ходить в церковь после смерти отца

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как пережила скоропостижную смерть отца. Сергей Соболенко ушёл из жизни в возрасте 43 лет из-за скоротечного менингита.

– Что вас пугает сейчас больше всего?

– Потеря близкого человека.

– Ваш отец внезапно скончался в 2019 году. Как вы справляетесь с горем?

– Переживая утрату, важно заниматься своими делами, отвлекаться. В то же время, необходимо горевать, плакать, проживать эмоции. Никогда не держите это в себе, потому что это разрушит вас изнутри. Я позволяла себе это отпускать, но при этом могла выходить на корт и тренироваться.

– Вы религиозны?

– Да, религиозна. Это не значит, что хожу в церковь каждое воскресенье, но верю в бога и верю в энергию. Я стала чаще ходить в церковь после смерти отца, — приводит слова Соболенко Esquire.