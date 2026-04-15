Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер — Тамара Корпач: результат матча 14 апреля 2026, счет 2:0, 1-й круг турнира в Штутгарте

Диана Шнайдер уверенно вышла во второй круг турнира в Штутгарте, где сразится с Рыбакиной
Комментарии

19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

14 апреля 2026, вторник. 22:35 МСК
В матче первого круга 22-летняя Шнайдер со счётом 6:3, 6:1 обыграла 102-ю ракетку мира из Германии Тамару Корпач (WC).

Встреча Шнайдер с Корпач продлилась 1 час и 31 минуту. В её рамках Диана ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Тамары один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Следующей соперницей Шнайдер в Штутгарте станет двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина (1).

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android