Диана Шнайдер уверенно вышла во второй круг турнира в Штутгарте, где сразится с Рыбакиной

19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В матче первого круга 22-летняя Шнайдер со счётом 6:3, 6:1 обыграла 102-ю ракетку мира из Германии Тамару Корпач (WC).

Встреча Шнайдер с Корпач продлилась 1 час и 31 минуту. В её рамках Диана ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Тамары один эйс, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из двух.

Следующей соперницей Шнайдер в Штутгарте станет двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина (1).