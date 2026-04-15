Турнир АТР-500 в Барселоне, 2026 год: результаты матчей 14 апреля

14 апреля в Барселоне (Испания) прошли встречи первого круга грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир АТР-500 в Барселоне (Испания). Результаты встреч на 14 апреля (частично):
Алекс де Минор (Австралия, 3) — Себастьян Офнер (Австрия, Q) – 7:6 (9:7), 6:4.
Лоренцо Музетти (Италия, 2) – Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, WC) — 7:5, 6:2.
Камило Уго Карабельи (Аргентина) — Карен Хачанов (Россия, 4) – 6:3, 6:4.
Томаш Махач (Чехия) – Себастьян Баэс (Аргентина) – 2:6, 6:4, 6:1.
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Отто Виртанен (Финляндия, Q) – 6:4, 6:2.
Андрей Рублёв (Россия, 5) — Мариано Навоне (Аргентина) – 6:4, 7:5.
Артюр Фис (Франция, 9) – Теренс Атман (Франция) – 4:6, 6:4, 7:6 (9:7).