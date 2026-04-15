Турнир WTA-500 в Штутгарте, 2026 год: результаты матчей 14 апреля

Вчера, 14 апреля, в Штутгарте (Германия) прошли матчи первого круга грунтового турнира категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч второго игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир WTA-500 в Штутгарте, Германия. Результаты матчей на 14 апреля:
Каролина Мухова (Чехия, 7) — Александра Саснович (Беларусь, Q) – 6:2, 6:4.
Екатерина Александрова (Россия, 8) — Габриэла-Андреа Кнутсон (Чехия, Q) – 6:2, 6:2.
Элисе Мертенс (Бельгия) – Элла Зайдель (Германия, WC) – 6:3, 6:4.
Лейла Фернандес (Канада) – Александра Эала (Филиппины) — 6:1, 6:4.
Ева Лис (Германия, WC) — Паула Бадоса (Испания, WC) – 2:6, 7:5, 6:4.
Диана Шнайдер (Россия) – Тамара Корпач (Германия, WC) — 6:3, 6:1.