«Пахнет так, будто я не мылась дней 10». Соболенко — о традиции обливаться шампанским

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко призналась, что испытывает двойственные чувства от традиции обливаться шампанским после завоевания титулов.

– Есть видео, где тебя обливают шампанским после победы на US Open. Как это ощущается?

– Ужасно. Ты так плохо пахнешь. Пьянеешь только от того, что это нюхаешь. Но когда думаешь, почему это случилось, становится приятно (смеётся).

– Хорошо и плохо одновременно, получается.

– Да.

– Это стойкий запах?

– Очень стойкий. И пахнет так плохо! Будто я не мылась дней 10. Так что это было сложно. И я ещё пошла в таком виде на пресс-конференцию — мне было очень жаль людей, которые находились в этой комнате (улыбается), — приводит слова Соболенко Esquire.