Турнир ATP-500, Барселона: расписание матчей на 15 апреля

Сегодня, 15 апреля, на грунтовых кортах Барселоны (Испания) продолжится теннисный турнир категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч очередного игрового дня турнира, где будут сыграны матчи второго круга.

Теннис. Турнир ATP-500, Барселона (Испания). Расписание матчей на 15 апреля:

12:00. Нуну Боржеш (Португалия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);

13:30. Алекс де Минор (Австралия, 3) — Хамад Меджедович (Сербия, Q);

17:00. Рафаэль Ходар (Испания, WC) — Камило Уго Карабельи (Аргентина);

18:30. Кэмерон Норри (Великобритания, 7) — Итан Куинн (США, Q).

Турнир в Барселоне проходит с 13 по 19 апреля. Действующий чемпион соревнований — датчанин Хольгер Руне.