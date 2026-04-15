Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Турнир ATP-500, Барселона: расписание матчей на 15 апреля

Сегодня, 15 апреля, на грунтовых кортах Барселоны (Испания) продолжится теннисный турнир категории ATP-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч очередного игрового дня турнира, где будут сыграны матчи второго круга.

Теннис. Турнир ATP-500, Барселона (Испания). Расписание матчей на 15 апреля:

12:00. Нуну Боржеш (Португалия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина);
13:30. Алекс де Минор (Австралия, 3) — Хамад Меджедович (Сербия, Q);
17:00. Рафаэль Ходар (Испания, WC) — Камило Уго Карабельи (Аргентина);
18:30. Кэмерон Норри (Великобритания, 7) — Итан Куинн (США, Q).

Турнир в Барселоне проходит с 13 по 19 апреля. Действующий чемпион соревнований — датчанин Хольгер Руне.

