Турнир WTA-500, Штутгарт: расписание матчей на 15 апреля

Сегодня, 15 апреля, на грунтовых кортах Штутгарта (Германия) продолжится турнир категории WTA-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей третьего игрового дня турнира.

Теннис. Турнир WTA-500, Штутгарт (Германия). 1-й круг. Расписание матчей на 15 апреля:

13:30. Зейнеп Сёнмез (Турция, Q) — Жасмин Паолини (Италия, 5);

15:00. Алисия Паркс (США, Q) — Нома Ноа-Акугуэ (Германия, WC);

16:30. Чжан Шуай (Китай) — Линда Носкова (Чехия);

18:00. Елена Остапенко (Латвия) — Мирра Андреева (Россия, 6);

19:30. Ига Швёнтек (Польша, 3) — Лаура Зигемунд (Германия);

21:00. Ева Лис (Германия, WC) — Элина Свитолина (Украина, 4).

Турнир в Штутгарте продлится с 13 по 19 апреля. Его действующей победительницей является латвийская теннисистка Елена Остапенко, которая в прошлогоднем финале одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.