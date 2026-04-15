Елена Остапенко — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча 1-го круга в Штутгарте

Сегодня, 15 апреля, на грунтовом корте в немецком Штутгарте пройдёт матч первого круга турнира категории WTA-500. Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко (22-я строчка рейтинга). Начало матча запланировано на 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Елена Остапенко — Мирра Андреева. Это будет первая личная встреча российской и латвийской теннисисток.

Действующей победительницей турнира в Штутгарте является Елена Остапенко, которая в прошлогоднем финале обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко (6:4, 6:1).