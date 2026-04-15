Нужно ли Мирре Андреевой начать сотрудничество с экс-тренером Иги Швёнтек?

Сегодня, 15 апреля, на «Чемпионате» вышел материал, посвящённый сотрудничеству третьей ракетки мира из Польши Иги Швёнтек и известного в теннисном мире специалиста Вима Фиссетта. Тандем распался несколько недель назад. Вместо это Швёнтек начала работу с Франсиско Ройгом.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: стоит ли первой ракетке России Мирре Андреевой воспользоваться услугами Вима Фиссетта?

В среду Андреева-младшая и Швёнтек начнут свой путь на турнире в Штутгарте. В первом круге соревнований россиянка сразится с соперницей из Латвии Еленой Остапенко, а польская спортсменка выйдет на корт против Лауры Зигемунд из Германии.