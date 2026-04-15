Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас и Янник Синнер установили новый рекорд ATP

Карлос Алькарас и Янник Синнер установили новый рекорд ATP
Комментарии

Теннисисты Карлос Алькарас и Янник Синнер вошли в историю ATP: дуэт нынешних лидеров рейтинга набрал рекордное суммарное количество очков среди топ‑2 игроков с 2009 года.

По состоянию на апрель 2026 года пара Алькарас — Синнер достигла отметки в 26 590 очков — это лучший результат за последние полтора с лишним десятилетия.

Янник Синнер — первая ракетка мира, 13 350 очков.

Карлос Алькарас — вторая ракетка мира, 13 240 очков.

Для сравнения:

26 150 очков — Рафаэль Надаль и Роджер Федерер (2009 год);

26 105 очков — Новак Джокович и Энди Маррей (2016 год).

Испанский теннисист Карлос Алькарас может укрепить свои позиции и вернуть себе первую строчку рейтинга ATP — для этого ему достаточно выиграть турнир в Барселоне.

Материалы по теме
Медведев заплатит € 6 тыс. из-за разбитой ракетки. За какие ещё выходки его штрафовали
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android