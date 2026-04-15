Алькарас высказался о болях в предплечье, которые его беспокоили на турнире в Барселоне

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас высказался о проблемах со здоровьем, которые испытал во время матча первого круга домашнего турнира в Барселоне. По ходу поединка с Отто Виртаненом (6:4, 6:2) у испанца появились боли в предплечье.

Барселона. 1-й круг
14 апреля 2026, вторник. 17:10 МСК
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Отто Виртанен
130
Финляндия
Отто Виртанен
О. Виртанен
«Испытывал дискомфорт и раньше, но он ни разу не перерастал во что-то серьёзное. Поэтому надеюсь, что в этот раз будет так же.

План такой: позже показаться физиотерапевту, он меня ещё не успел осмотреть. Главная цель — подойти к четвергу в максимально хорошем состоянии. Если завтра придётся отдыхать — значит, буду отдыхать.
Решение по завтрашнему дню ещё примем, обсудим это с командой», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Материалы по теме
Турнир ATP-500, Барселона: расписание матчей на 15 апреля
Материалы по теме
Медведев заплатит € 6 тыс. из-за разбитой ракетки. За какие ещё выходки его штрафовали
Медведев заплатит € 6 тыс. из-за разбитой ракетки. За какие ещё выходки его штрафовали
