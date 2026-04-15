Елена Рыбакина рассказала, как готовилась к турниру на грунте в Штутгарте

Елена Рыбакина рассказала, как готовилась к турниру на грунте в Штутгарте
Елена Рыбакина
Вторая ракетка мира Елена Рыбакина поделилась информацией о своей подготовке к грунтовой части сезона-2026. Спортсменка провела время на крытой арене в Братиславе (Словакия), а теперь выступит на турнире в Штутгарте (Германия).

«Под крышей играть проще: нет внешних факторов — ни солнца, ни ветра. Если честно, большую часть времени я как раз тренировалась в помещении, в Братиславе. Отлично начинать серию именно здесь [в Штутгарте]. Даже если это не совсем классический открытый грунт, ты всё равно скользишь по покрытию. В целом — хороший старт», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Во втором круге Штутгарта Елена Рыбакина сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер. Встреча состоится завтра, 16 апреля.

