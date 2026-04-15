«Работаю ради этого». Рыбакина высказалась о планах стать первой ракеткой мира

Елена Рыбакина и Арина Соболенко
Вторая ракетка мира Елена Рыбакина поделилась мнением относительно соперничества с Ариной Соболенко за первую строчку рейтинга WTA. Белорусская спортсменка пропускает турнир в Штутгарте (Германия), тогда как представительница Казахстана выступает в статусе первой сеяной.

«Я об этом [о борьбе за первую строчку рейтинга] особо не думаю. Её [Арины Соболенко] здесь нет, но мне всё равно нужно показывать свой максимум. Это главное. Если буду всё делать правильно, то могу добиться такого результата и удержать его, хотя это очень сложная цель. Работаю ради этого, но не зацикливаюсь на очках. Мне важно просто хорошо играть и доходить до конца турнира, вне зависимости от соперниц. Всё упирается в прогресс и стабильность. Если получится, то будет отлично», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Во втором круге Штутгарта Елена Рыбакина сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер. Встреча состоится завтра, 16 апреля.

