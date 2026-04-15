Елена Рыбакина оценила свою форму в сезоне-2026

Представительница Казахстана вторая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о своей физической форме в сезоне-2026. Она отметила, что показывает хорошие результаты, начиная с конца прошлого года.

«Конечно, я горжусь нашей работой — моей и всей команды. Сейчас я действительно стабильно выступаю: по результатам и уровню игры, начиная с конца прошлого сезона. После Австралии были Доха и Дубай — я не чувствовала себя идеально, но в целом довольна всеми матчами. Где-то была очень близко, но именно эта стабильность говорит сама за себя. Хочу её сохранить, чтобы быть конкурентоспособной», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Во втором круге турнира в Штутгарте Елена Рыбакина сыграет с россиянкой Дианой Шнайдер. Встреча состоится завтра, 16 апреля.