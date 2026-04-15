Карлос Алькарас: убеждён, что на турнирах, которые длятся неделю, мы видим больше зрелища

Испанский теннисист вторая ракетка мира Карлос Алькарас высказался в пользу проведения турниров в течение одной недели. Он отметил, что таким образом у теннисистов остаётся больше времени между соревнованиями.

«Я всегда выступал за турниры на одну неделю. Считаю, что они лучше. Например, если бы Мадрид был недельным турниром, у меня была бы свободная следующая неделя, а это помогает. То же самое касается и Рима.

Я убеждён, что на турнирах, которые длятся неделю, мы видим лучший теннис и больше зрелища. Это было видно в Монте-Карло: уже в первый день случились отличные матчи. Это делает турнир более привлекательным для зрителей, особенно для тех, кто не так часто смотрит теннис. Я однозначно за формат в одну неделю», — сказал Алькарас на пресс-конференции.